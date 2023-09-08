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Зеленский тупит из-за деклараций - об этом пишет "Bloomberg", - журналист Николов. ФОТО

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"Bloomberg" пишет, что общественность Украины требует от президента Владимира Зеленского ветировать законопроект о декларировании чиновников и открытии их электронных деклараций.

Об этом пишет журналист Юрий Никонов на своей Facebook-cтранице, информирует Цензор.НЕТ.

Президент Украины Владимир Зеленский оказался под растущим давлением низовой антикоррупционной кампании, которая требует от него заблокировать новое законодательство о декларировании активов для государственных служащих.

Возмущение общественности подчеркивает растущую чувствительность к коррупции, в то время как украинская общественность поддерживает войска на передовой. На этой неделе Зеленский заменил министра обороны после обвинений во взяточничестве во время государственных закупок. В прошлом месяце он уволил всех офицеров запаса после того, как стали известны обвинения в коррупции", - говорится в материале Bloomberg.

Электронное декларирование активов было заморожено после вторжения России из соображений безопасности. Их восстановление является требованием международных кредиторов, в частности Международного валютного фонда, и условием получения безвизового режима с Европейским Союзом. Мировые доноры, выступавшие за интеграцию Украины в западные институты, обратили пристальное внимание на коррупцию, которая стала эндемичной в стране.

Bloomberg разместил материал среди главных новостей об Украине между контрнаступлением, зерном и поставками оружия из США, пишет журналист Никонов.

Зеленский тупит из-за деклараций - об этом пишет Bloomberg, - журналист Николов 01

"Это уже прямо позорище какое-то. Именно фракция президента Зеленского не дала голосов на раскрытие деклараций о доходах во время войны. И уже вся страна собирает голоса на вето по этой фигне. Но Зеленский уже вторые сутки тупит. Тупит так громко, что это уже на главной странице "Блумберга", - говорится в сообщении журналиста.

Никонов добавляет, что можно долго обманывать одного или многих. Но всех обманывать нельзя вообще.

"И говорите Зеленский к этому пришел эмпирическим путем", – добавляет журналист.

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Топ комментарии

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Никто там не "тупить", все это целенаправленная и осознанная работа по завалу реформ, необходимых для интеграции в западный мир.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Він не тупить а робить це свідомо бо захищає корупціонерів тому що сам є частиною кррупційної влади...
  • Andrew86
    Все эти факты только подтверждают: в стране правит хитросделанный криворожский ублюдок со своим кварталом. Мне говорят: посмотрите, как он осунулся! Как переживает! Отвечаю им: эта мразь ЭТОГО ХОТЕЛА. Получил то, что заслужил. Смерти тысяч украинцев, сдача Херсона и области, неподготовленность страны к войне, неслыханное воровство во время войны, измены на всех уровнях - это все он, подлый гнусный квартальный смехач.
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