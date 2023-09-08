Последствия ракетного удара в Сумах: повреждены 6 частных домов, 1 разрушен. ФОТО

Российские захватчики утром, 8 сентября, попали в частный сектор в Сумах. Повреждены дома.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОВА и Суспільне.Суми.

"Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела по громадам Сумской области. Зафиксировано 14 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская и Середино-Будская громады", - говорится в сообщении ОВА.

В г. Сумы утром произошло попадание вражеской ракеты. В результате попадания разрушен один дом, повреждены 6 частных домов.

"Середино-Будская громада: россияне ударили из минометов (4 взрыва) и артиллерии (9 взрывов)", - добавили в ОВА.

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