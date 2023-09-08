Столтенберг и глава МИД Нидерландов Слот обсудили поддержку Украины. ФОТО

Новая министр иностранных дел Нидерландов Ганке Брюинс Слот обсудила поддержку Украины с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом Слот написала в соцсети X (бывший Twitter), информирует Цензор.НЕТ.

"Хорошая встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. У нас состоялся замечательный разговор о важности продуктивного сотрудничества стран НАТО. Мы должны продолжать инвестировать в это. Мы также подробно поговорили о нашей постоянной поддержке Украины", - отметила она.

"Сотрудничество между НАТО и ЕС стало еще более важным в ответ на войну России против Украины. Украинцы сейчас продвигаются вперед и отвоевывают свои земли, и мы должны продолжать поддерживать их столько, сколько потребуется", - написал Столтенберг.

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