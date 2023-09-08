Корректировала ракетные удары по Сумам: СБУ по "горячим следам" задержала российскую информаторшу. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала российскую информаторшу, корректировавшую воздушную атаку российских оккупантов по Сумам в ночь на 7 сентября 2023 года. Ей грозит пожизненное заключение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, "наведением" российского оружия по приграничному областному центру занималась гражданка РФ, имеющая вид на жительство в Украине и длительное время проживающая в Сумах.

Для удара российские захватчики применили ракеты и дроны-камикадзе типа "Шахед".

Как отмечается, после начала полномасштабного вторжения в Россию женщина начала дистанционно сотрудничать с главным управлением генштаба ВС страны-агрессора (известного как ГРУ).

"По указанию военной разведки РФ их приспешница собирала информацию о городских объектах, которые считала местами возможного пребывания украинских защитников. Для сбора разведданных она обходила территорию областного центра якобы по своим делам или "втемную" выспрашивала "нужные" сведения у своих знакомых", – говорится в сообщении.

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Полученную информацию фигурантка отправляла вражеской спецслужбе через мессенджер в виде текстовых сообщений с координатами украинских объектов.

Кроме того, она выполняла еще одну задачу от россиян – создание на территории областного центра собственной агентурной сети. Для этого злоумышленница подыскивала "единомышленников", которым предлагала пойти на сотрудничество с оккупантами в войне против Украины.

В ходе обысков у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала в подрывной деятельности в пользу РФ.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 111 (подстрекательство к государственной измене в условиях военного положения); ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения с целью предоставления такой информации представителям государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, если оно повлекло тяжкие последствия).

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