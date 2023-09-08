Количество пострадавших в результате ракетного удара по Сумам возросло до 3 человек. ФОТО
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Трое человек получили ранения в результате ракетного удара оккупантов по Сумам.
Об этом информирует пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.
"Суммы. Около 05:30 утра, оккупанты нанесли ракетный удар по городу.
В результате попадания три человека ранены, двоих из них удалось спасти из-под завалов. Повреждены по меньшей мере 8 транспортных средств и 20 домовладений, один из жилых домов разрушен до основания", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают все необходимые службы, идет ликвидация последствий обстрела.