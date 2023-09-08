Украина вернула еще 9 детей с оккупированных территорий, - Лубинец. ФОТО

Украине удалось вернуть домой с оккупированных территорий еще 9 детей.

Об этом написал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украине удалось вернуть домой 9 украинских детей! Истории этих детей - впечатляют. Я неоднократно отмечал, что каждый возврат, как спецоперация. Ведь судьбы детей разные, но каждому из них пришлось пройти через испытания", - отметил омбудсмен.

По его словам, двое детей долгое время находились на оккупированных территориях, и теперь наконец удалось вернуть их родителям.

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"Также нам удалось вернуть на Родину парня, которого россияне обвинили в подрыве моста, месяц держали в тюрьме и допрашивали. Он прошел все круги ада, в том числе и фильтрацию. Но теперь он с мамой, в Украине", - уточнил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что по соображениям безопасности Офис уполномоченного не может разглашать многие детали возврата.





