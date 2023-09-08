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Россияне ставят "защитные" автомобильные шины на истребителе Су-34. ФОТО

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Российские войска пытаются оградить свою авиацию от атаки дронов, поэтому накрывают их автомобильными шинами. Раньше это было со стратегическими бомбардировщиками, теперь начали "защищать" истребителей Су-34.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее фото опубликовал провоенный русский Telegram-канал Fightersbomber.

Россияне ставят защитные автомобильные шины на истребителе Су-34 01

Россияне таким образом пытаются защитить самолеты от происходивших ранее атак дронов. В частности, в ночь на 27 августа разведка СБУ с помощью дронов-камикадзе атаковала военные самолеты россиян на Курском аэродроме. А в российском Пскове в результате атаки дронов было уничтожено 4 Ил-76.

Оккупанты надеются, что автомобильные шины защитят авиацию от взрывающихся в воздухе дронов, поражающих корпус самолета.

Напомним, ранее были обнародованы спутниковые фото, на которых видно, что на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области россияне пытаются защитить стратегические бомбардировщики автомобильными шинами.

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Топ комментарии

  • Oleksa Tomakh
    Мангали на танки, шини на літаки. Країна довбой#бів
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    Все вони вірно роблять , щоб шини краще горіли й 100% знищили кацапські літаючі етажерки , просто погано засвоїли Майдан , нехай у прихвостнів януковища -т.зв "беркутят" поцікавляться .
  • ZoV KobZona
    Кацапы- главное не снимать их при взлёте и покрепче привязывать.
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