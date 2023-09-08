Обстрел Орехова и Приморского Запорожской области: разрушены дома, объект инфраструктуры, погибли 3 человека. ФОТОрепортаж

В Запорожской области в результате российских обстрелов разрушены объекты гражданской и жилищной инфраструктур, погибли трое мирных граждан.

Об этом сообщает Национальная полиция Запорожской области, передает Цензор.НЕТ.

Зафиксировано 93 попадания российскими ракетами и снарядами по территории Запорожской области.

"В результате вражеских обстрелов разрушены объекты гражданской и жилищной инфраструктур, погибли трое мирных граждан. В Орехове при разборе завалов правоохранители обнаружили тела 63-летней женщины и 40-летнего мужчины".

Прямым попаданием артиллерийского снаряда в дом оккупанты убили 54-летнюю жительницу Приморского", - отметили в полиции.

Последствия атак захватчиков задокументировали правоохранители. Следователями полиции и УСБУ открыты уголовные производства по ч.ч. 1, 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

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