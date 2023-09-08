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Продолжается сбор на БПЛА "Морок" для СБУ, которые летят на 800 км. ФОТО

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Служба безопасности собирает на дальнобойные беспилотники "Морок", способные летать на 800 км.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Это будет очередной ответ врагу. Дальность полета таких дронов – 800 км. Следовательно, бавовна от СБУ будет еще более яркой и неожиданной. А мы сохраним жизнь наших воинов, которые ежедневно шаг за шагом одерживают нашу Победу на поле боя", - объяснил Олег Емец, руководитель подразделения "Белый волк" Центра спецопераций "А" СБУ.

Продолжается сбор на БПЛА Морок для СБУ, которые летят на 800 км 01
Продолжается сбор на БПЛА Морок для СБУ, которые летят на 800 км 02

В Службе безопасности подчеркнули, что благодаря этим дронам бойцы Центра специальных операций "А" СБУ, в частности из подразделения "Белый волк", сделают "больно" оккупантам, чтобы те быстрее покинули нашу землю.

"Служба безопасности Украины вместе с ПУМБ собирают 60 млн грн на 33 украинских дальнобойных беспилотника - "Морок". Помоги вместе с ПУМБ устроить врагу настоящий мрак – https://pumbdonation.com.ua/", - говорится в сообщении. 

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