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СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу в трех областях Украины. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности разоблачила и ликвидировала новые схемы уклонения от мобилизации граждан призывного возраста во Львовской, Черкасской и Сумской областях. Среди них – должностное лицо военно-врачебной комиссии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ. 

"В ходе комплексных мероприятий задержаны организаторы сделок. За деньги они предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных удостоверений волонтеров или водителей международных рейсов.

Стоимость таких "услуг" составляла до 7 тыс. американских долларов с одного уклониста. Сумма зависела от региона и срочности "решения вопроса", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Черкассах задержан представитель военно-врачебной комиссии, который за взятки обещал "помощь" в оформлении статуса волонтера для дальнейшего выезда за границу якобы для перевозки гуманитарной помощи.

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В то же время в Сумах ликвидирована схема незаконного выезда за пределы Украины в качестве водителей международных грузовых рейсов.

"После получения денег злоумышленники оформляли своих клиентов в "штат" специально созданных предприятий-перевозчиков, осуществлявших зарубежные перевозки", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников на попытке нелегальной переправки через границу 8 "дальнобойщиков" с фейковыми документами.

Также на Львовщине разоблачен местный уголовник, создавший фиктивную фирму международных транспортных перевозок. К незаконной деятельности он привлек трех подельников.

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"От имени фейковой компании они пытались наладить выезд уклонистов за границу якобы для переправки коммерческих грузов", - отметили в СБУ.

По всем разоблаченным фактам идет расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.

СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу в трех областях Украины 01
СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу в трех областях Украины 02
СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу в трех областях Украины 03
СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу в трех областях Украины 04
СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу в трех областях Украины 05

Топ комментарии

  • master dron
    Спочатку держава забезпечує людині гідне життя, потім людина за це готова оддати своє.
    маршал Маннкргейм.

    А у нас одних держава забезпечили гідним життям, а оддавати за них життя примушує інших.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А як той що чотири рази відкосив? Викрили його ''схему відкосу''?
  • vigo
    Хроника одного президента.

    ‎29.‎08.‎2023

    Боротьбу з корупцією в сфері військового обліку і призову на дійсну військову службу треба починати Зеленському зі свого апарату. В системі ОПУ працює біля 200 чоловіків призовного віку, які не будучи ні державними службовцями ні особами по віднощенню до яких є рішення на бронювання призову, тим не менш не охоплені цими заходами.
    Цікаво, а це схема по ухилянню від призову чи ні?
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