СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу в трех областях Украины. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила и ликвидировала новые схемы уклонения от мобилизации граждан призывного возраста во Львовской, Черкасской и Сумской областях. Среди них – должностное лицо военно-врачебной комиссии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В ходе комплексных мероприятий задержаны организаторы сделок. За деньги они предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных удостоверений волонтеров или водителей международных рейсов.

Стоимость таких "услуг" составляла до 7 тыс. американских долларов с одного уклониста. Сумма зависела от региона и срочности "решения вопроса", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Черкассах задержан представитель военно-врачебной комиссии, который за взятки обещал "помощь" в оформлении статуса волонтера для дальнейшего выезда за границу якобы для перевозки гуманитарной помощи.

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В то же время в Сумах ликвидирована схема незаконного выезда за пределы Украины в качестве водителей международных грузовых рейсов.

"После получения денег злоумышленники оформляли своих клиентов в "штат" специально созданных предприятий-перевозчиков, осуществлявших зарубежные перевозки", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников на попытке нелегальной переправки через границу 8 "дальнобойщиков" с фейковыми документами.

Также на Львовщине разоблачен местный уголовник, создавший фиктивную фирму международных транспортных перевозок. К незаконной деятельности он привлек трех подельников.

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"От имени фейковой компании они пытались наладить выезд уклонистов за границу якобы для переправки коммерческих грузов", - отметили в СБУ.

По всем разоблаченным фактам идет расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.









