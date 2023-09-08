СБУ разоблачила новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу в трех областях Украины. ФОТОрепортаж
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"В ходе комплексных мероприятий задержаны организаторы сделок. За деньги они предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных удостоверений волонтеров или водителей международных рейсов.
Стоимость таких "услуг" составляла до 7 тыс. американских долларов с одного уклониста. Сумма зависела от региона и срочности "решения вопроса", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Черкассах задержан представитель военно-врачебной комиссии, который за взятки обещал "помощь" в оформлении статуса волонтера для дальнейшего выезда за границу якобы для перевозки гуманитарной помощи.
В то же время в Сумах ликвидирована схема незаконного выезда за пределы Украины в качестве водителей международных грузовых рейсов.
"После получения денег злоумышленники оформляли своих клиентов в "штат" специально созданных предприятий-перевозчиков, осуществлявших зарубежные перевозки", - отметили в пресс-службе.
Сотрудники СБУ задержали злоумышленников на попытке нелегальной переправки через границу 8 "дальнобойщиков" с фейковыми документами.
Также на Львовщине разоблачен местный уголовник, создавший фиктивную фирму международных транспортных перевозок. К незаконной деятельности он привлек трех подельников.
"От имени фейковой компании они пытались наладить выезд уклонистов за границу якобы для переправки коммерческих грузов", - отметили в СБУ.
По всем разоблаченным фактам идет расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы.