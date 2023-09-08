Сотрудник военкомата на Ривненщине продавал амфетамины своему руководителю. ФОТО

В Ривненской области чиновнику военкомата сообщили о подозрении в поставках психотропов своему руководству.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Подозреваемый – начальник отделения учета мобилизационной работы Ривненского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. По данным следствия, майор снабжал руководителя районного военкомата психотропным веществом - амфетамином.

"Подозреваемый приобрел на черном рынке психотропное вещество, расфасовал в полимерный zip-пакет, поместил в упаковку от салфеток и спрятал в бампере автомобиля сожительницы своего шефа. Он отчитался ему о проделанной работе через один из мессенджеров. После этого районный военком указал координаты "закладки" своей сожительнице, которая и забрала товар в оговоренном месте", - говорится в сообщении.

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Майору сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотиков в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Его руководителю и "покупателю" – районному руководителю ТЦК и СП – ранее сообщили о подозрении в незаконном хранении психотропных веществ с целью сбыта в больших размерах.

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