Сотрудник военкомата на Ривненщине продавал амфетамины своему руководителю. ФОТО
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Подозреваемый – начальник отделения учета мобилизационной работы Ривненского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. По данным следствия, майор снабжал руководителя районного военкомата психотропным веществом - амфетамином.
"Подозреваемый приобрел на черном рынке психотропное вещество, расфасовал в полимерный zip-пакет, поместил в упаковку от салфеток и спрятал в бампере автомобиля сожительницы своего шефа. Он отчитался ему о проделанной работе через один из мессенджеров. После этого районный военком указал координаты "закладки" своей сожительнице, которая и забрала товар в оговоренном месте", - говорится в сообщении.
Майору сообщили о подозрении в незаконном сбыте наркотиков в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Его руководителю и "покупателю" – районному руководителю ТЦК и СП – ранее сообщили о подозрении в незаконном хранении психотропных веществ с целью сбыта в больших размерах.