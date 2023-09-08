Зеленский встретился с украинскими спортсменами – победителями ІІІ Европейских игр. ФОТО

В канун Дня физической культуры и спорта президент Украины Владимир Зеленский встретился с победителями III Европейских игр, на которых сборная Украины завоевала третье общекомандное место.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается: "Приветствуя спортсменов, глава государства подчеркнул: "Большая победа Украины состоит из побед в разных сферах, в том числе и спортивные доблести имеют большое влияние".

"Каждый раз, когда поднимается украинский флаг благодаря вашим победам, есть ощущение большого уважения и гордости. Я хочу поблагодарить вас всех, украинцев, которые могут чувствовать это. Потому что флаг поднимается к вершине. Это означает момент победы", – сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что украинские спортсмены служат образцом для детей, стремящихся на них равняться.

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"Вы являетесь большим элементом мотивации для украинской нации и неотъемлемой частью гордости нашей Родины. И обязательной частью той общей великой победы, ради которой мы воюем, работаем, побеждаем", – подчеркнул он.

Как заверил президент, Украинское государство и дальше будет поддерживать спортсменов и, несмотря на многочисленные вызовы, не оставит спорт без внимания.

"Спорт, физическая культура, физическое воспитание, ваши воспитатели, тренерский состав - вы являетесь приоритетом Украины", - акцентировал он.

Владимир Зеленский пожелал украинским атлетам побед на спортивных площадках, а всему народу Украины победы в войне против российского агрессора.

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Президент вручил государственные награды 18 спортсменам, достигшим высоких результатов на ІІІ Европейских играх в Кракове летом этого года.

В частности, орден князя Ярослава Мудрого ІV степени из рук главы государства получила олимпийская чемпионка, чемпионка ІІІ Европейских игр по фехтованию Ольга Харлан.

Она отметила, что все члены национального сборного совета рады тому, что сегодня могут тренироваться, выступать, прославлять нашу страну, поднимать украинский флаг и делать все возможное, чтобы Гимн Украины слышал весь мир. Ольга Харлан поблагодарила тех, благодаря кому это возможно, в частности, Вооруженным силам и всем защитникам Украины.

Также орден князя Ярослава Мудрого V степени Владимир Зеленский вручил чемпионке и бронзовому призеру Европейских игр по пулевой стрельбе Елене Костевич и чемпиону по таиландскому боксу Муэй Тай Игорю Любченко.

Награду получил и чемпион по таиландскому боксу Муэй Тай Олег Примачев, отмеченный орденом "За заслуги" I степени.

Олег Примачев поблагодарил президента Украины за то, что он своим присутствием поддерживает украинских военных на передовой. Он также передал Владимиру Зеленскому украинский флаг с подписями бойцов одного из спецподразделений.

Кроме того, глава государства вручил чемпионам III Европейских игр ордена "За заслуги" ІІ и ІІІ степеней, ордена княгини Ольги І-ІІІ степени.

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