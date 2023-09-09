Последствия вражеских обстрелов Херсона. ФОТОрепортаж

В Херсонской области в результате российской агрессии 3 человека погибли, 8 ранены. Полиция фиксирует последствия вражеских атак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, оккупационные войска обстреливали Херсонщину из всех имеющихся у них видов вооружения - коварно били по населенным пунктам Бериславского, Каховского и Херсонского районов из реактивных систем залпового огня, артиллерийских установок, минометов, авиации и БпЛА.

"Самым сильным огневым поражениям подвергаются прибрежные населенные пункты. Под авиационными ударами врага в очередной раз находились Одрадокаменка Бериславского района, а также Веселое и Казацкое Каховского района. Управляемые авиабомбы россияне сбросили на жилые кварталы Одрадокаменки, там погибли три человека: женщины в возрасте 40 и 48 лет, а также 46-летний мужчина. Еще четыре местных жителя в момент удара находились возле магазина, все они получили ранения: минно-взрывные и травмы грудной клетки, огнестрельные ранения головы и конечностей", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что во время разминирования поля у Брускинского трое саперов организации гуманитарного разминирования подорвались на вражеской мине. 24-летний пострадавший находится в тяжелом состоянии, его 31-летний и 32-летний коллеги в состоянии средней тяжести. Врачи прилагают все усилия, чтобы спасти жизнь раненым саперам.



























В больницу обратился 67-летний житель Веселого Каховского района, у которого диагностировали минно-взрывную травму и огнестрельное ранение. По словам потерпевшего, травмы он получил 7 сентября во время вражеских минометных обстрелов населенного пункта.

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С левого берега Днепра армия РФ обстреляла жилые кварталы Херсона, особенно пострадали прибрежные районы, зафиксированы повреждения многоэтажных и частных домов, а также территории гаражного кооператива.

На местах "прилетов" работали следственно-оперативные группы полиции, спасатели и врачи "скорой", которые собирали вещественные доказательства, документировали последствия атак со стороны оккупационных войск РФ, ликвидировали пожары и оказывали помощь пострадавшим.

За прошедшие сутки полиция отреагировала на 245 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях. Открыто 12 уголовных производств по ст.438 "Нарушение законов и обычаев войны" УКУ.

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