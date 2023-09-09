Разоблачена преступная схема, созданная руководителем благотворительной организации: продавали автомобили, ввезенные из-за границы как гуманитарная помощь, - МВД. ФОТОрепортаж

Руководитель благотворительной организации организовал преступную схему ввоза автомобилей через границу и продажи их в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Как отмечается, организатор и сообщник завозили транспортные средства по нулевому растаможиванию, но не для военных, а на продажу.

"Правоохранители задержали фигурантов с поличным: во время продажи четырех авто завезенных как гуманитарную помощь. Всего по результатам обысков изъяли 28 автомобилей", - говорится в сообщении.









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