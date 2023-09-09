Сутки на Донетчине: враг ударил "Смерчами" по Дружковке, под обстрелами Катериновка и Заречное, есть жертвы. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.
Как отмечается, на Волновахском направлении в поселке Шевченко Комарской громады уничтожено несколько домов, повреждена сельхозтехника.
"На Донецком направлении 1 человек погиб в Катериновке Марьинской громады. В Очеретинской громаде ранены двое: в Соловьевом и Первомайском.
На Горловском направлении в результате удара "Смерчами" по Дружковке повреждены 5 домов. В Торецкой громаде ранены 4 человека и поврежден дом в Пивничном; еще 2 дома повреждены в Щербиновке и Петровке. В Часовоярской громаде повреждены 2 дома", - говорится в сообщении.
На Лисичанском направлении в Заречном Лиманской громады погиб 1 человек, повреждено 4 дома. В Северске разрушены 2 дома и нежилое сооружение.
Также отмечается, что за прошедшие сутки россияне убили 4 жителей Донетчины, ранили еще 7.