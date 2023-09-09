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С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену "ДНР", попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 9 сентября, в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве состоялось прощание с ученым, историком и религиоведом Игорем Козловским, умершим в ночь на 6 сентября.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 01
 С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 02
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 03
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 04
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 05
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 06С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 07
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 08
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 09
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 10
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 11

С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 12
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 13
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 14
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 15
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 16
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 17
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 18
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 19
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 20
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 21
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 22
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 23
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 24
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 25
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 26
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 27
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 28
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 29
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 30
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 31
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 32
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 33
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 34
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 35
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 36
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 37
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 38
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 39
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 40
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 41
С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену ДНР, попрощались в Киеве 42

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Известный специалист по религиоведению Игорь Козловский родился в 1954 году в городе Макеевка на Донетчине.

27 января 2016 года его взяли в плен российские наемники. За проукраинскую позицию Козловский был в плену почти 2 года – до 27 декабря 2017 года. Его вызволили из плена по обмену.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Козловского узником совести.

Козловский является автором 50 научных работ и более 200 статей. Одним из направлений его работы была религиозная ситуация на оккупированных территориях Донбасса.

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ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук

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