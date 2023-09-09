С умершим религиоведом Игорем Козловским, который провел почти 2 года в плену "ДНР", попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 9 сентября, в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве состоялось прощание с ученым, историком и религиоведом Игорем Козловским, умершим в ночь на 6 сентября.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Известный специалист по религиоведению Игорь Козловский родился в 1954 году в городе Макеевка на Донетчине.

27 января 2016 года его взяли в плен российские наемники. За проукраинскую позицию Козловский был в плену почти 2 года – до 27 декабря 2017 года. Его вызволили из плена по обмену.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Козловского узником совести.

Козловский является автором 50 научных работ и более 200 статей. Одним из направлений его работы была религиозная ситуация на оккупированных территориях Донбасса.

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ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук