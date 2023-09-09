Рашисты ударили по пограничью Черниговщины: тяжело ранен мужчина. ФОТО
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Утром 9 сентября вражеские войска с применением артиллерийского вооружения совершили обстрел села Костобобров Семеновской ОТГ на Черниговщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, в результате обстрела тяжело ранен 68-летний местный житель. Он доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Повреждены хозяйственные постройки на территории хозяйства потерпевшего.
Следователи Новгород-Северского РИН ГУНП в Черниговской области и прокуроры фиксируют очередные последствия вооруженной агрессии РФ. При процессуальном руководстве Новгород-Северской окружной прокуратуры Черниговской области начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.