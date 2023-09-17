Оккупанты обстреляли село Подолы в Харьковской области, зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли село Подолы Купянского района Харьковской области. Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"17 августа около 12:00 российские военнослужащие обстреляли село Подолы Купянского района. По предварительным данным, из артиллерии.

Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом. Повреждены соседние частные домовладения и автомобили", - говорится в сообщении.

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