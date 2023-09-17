В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр. ФОТОрепортаж

17 сентября Третья штурмовая бригада в партнерстве с Race Nation и Центром специальной подготовки Askold провела в Киеве забег с препятствиями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники забега прошли дистанцию в 1,5 км, преодолев 14 препятствий. Забег продолжался с 14:00 до 18:00.

На ивенте был ряд тематических локаций: учебная локация по тактической медицине, стенд с образцами оружия, мерч-шоп продукции с символикой 3-й ОШБр и Q&A-зона, где можно узнать все о подготовке и службе в бригаде.





















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