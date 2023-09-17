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В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр. ФОТОрепортаж

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17 сентября Третья штурмовая бригада в партнерстве с Race Nation и Центром специальной подготовки Askold провела в Киеве забег с препятствиями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники забега прошли дистанцию в 1,5 км, преодолев 14 препятствий. Забег продолжался с 14:00 до 18:00.

На ивенте был ряд тематических локаций: учебная локация по тактической медицине, стенд с образцами оружия, мерч-шоп продукции с символикой 3-й ОШБр и Q&A-зона, где можно узнать все о подготовке и службе в бригаде.

В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 01

В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 02
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 03
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 04
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 05
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 06
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 07
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 08
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 09

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В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 10
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 11
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 12
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 13
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 14
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 15
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 16

В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 17
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 18
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 19
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 20
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 21
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 22
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 23

В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 24

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В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 25
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 26
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 27
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 28
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 29
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 30

В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 31
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 32
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 33

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В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 34
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 35
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 36
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 37
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 38
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 39
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 40
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 41
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 42
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 43
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 44

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В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 45
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 46
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 47
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 48
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 49
В Киеве прошел забег с препятствиями, организованный 3-й ОШБр 50

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Топ комментарии

  • Urs
    Сліп: Якби я проїхався по українських тюрмах, то зібрав би відмінний батальйон

    Це третє відео з циклу інтерв'ю з командирами підрозділів Третьої штурмової бригади.
  • AbOriginal_UA
    Шото кварталовцев не видать!
    Всё по гастролям, по гастролям...
  • Артм Воронцов
    Було дуже круто … побільше б такого …
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