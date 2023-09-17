Минобороны утвердило новые эмблемы для Службы военного капелланства ВСУ. ФОТО

Министерство обороны Украины утвердило новые эмблемы на воротник для Службы военного капелланства ВСУ.

Об этом сообщило Министерство обороны в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Эмблема для капелланов христианского вероисповедания представляет собой однораменный крест с расходящимися лучами, нижние из которых удлинены, а верхний завершается тупым углом. Крест имеет рельефный пруг.

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Для мусульманских священнослужителей разработана эмблема в виде рельефного полумесяца.

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Воротник капелланов иудейского вероисповедания будет украшать рельефное изображение звезды Давида.



"Эта инициатива возникла в связи с организацией конфессионального представительства военных капелланов и удовлетворения духовно-религиозных потребностей военнослужащих", - сообщили в Минобороны.

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Напомним: Минобороны запустило службу военного капелланства ВСУ осенью 2022 года.