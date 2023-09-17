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Вечером 17 сентября в оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв. ФОТО

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Во временно оккупированном Севастополе в районе мыса Фиолент был слышен мощный взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ со ссылкой на местные телеграм-каналы.

"В районе мыса Фиолент в Севастополе какой-то большой бабах. Предварительно - взрыв в районе части радиотехнической разведки или части ПВО, они расположены рядом", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что машины скорой помощи с включенными сиренами помчались в сторону Фиолента.

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Вечером 17 сентября в оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв 01
Вечером 17 сентября в оккупированном Севастополе раздался мощный взрыв 02

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Сладкіх снов рашистскіє акупанти...
  • Алекс Мышкевич
    приємної ночки, крисчани !
  • Сірий
    Хто дамбіт ватостополь?
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