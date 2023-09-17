ВСУ ликвидировали российского полковника, командира 31-й десантно-штурмовой бригады Кондрашкина, - Штефан. ФОТО

Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию, согласно которой украинские воины уничтожили российского полковника – командира десантно-штурмовой бригады Андрея Кондрашкина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Штефан подчеркнул: "Успешно демобилизован командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады армии России полковник Андрей "Дунай" Кондрашкин".

"За Мариуполь карма мразоте прилетела", – отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ взяли в плен россиян на Токмакском направлении. ВИДЕО