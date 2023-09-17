ВСУ ликвидировали российского полковника, командира 31-й десантно-штурмовой бригады Кондрашкина, - Штефан. ФОТО
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Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию, согласно которой украинские воины уничтожили российского полковника – командира десантно-штурмовой бригады Андрея Кондрашкина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.
Штефан подчеркнул: "Успешно демобилизован командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады армии России полковник Андрей "Дунай" Кондрашкин".
"За Мариуполь карма мразоте прилетела", – отметил он.