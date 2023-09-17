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ВСУ ликвидировали российского полковника, командира 31-й десантно-штурмовой бригады Кондрашкина, - Штефан. ФОТО

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ВСУ ликвидировали российского полковника, командира 31-й десантно-штурмовой бригады Кондрашкина, - Штефан. ФОТО
Полковник ВСУ Анатолий Штефан обнародовал информацию, согласно которой украинские воины уничтожили российского полковника – командира десантно-штурмовой бригады Андрея Кондрашкина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.

Штефан подчеркнул: "Успешно демобилизован командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады армии России полковник Андрей "Дунай" Кондрашкин".

"За Мариуполь карма мразоте прилетела", – отметил он.

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ВСУ ликвидировали российского полковника, командира 31-й десантно-штурмовой бригады Кондрашкина, - Штефан 01

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Топ комментарии

  • Наталия Гончар
    В районе мыса Фиолент в Севастополе какой-то большой бабах

    Предварительно, взрыв в районе части радио- радиотехнической разведки или части ПВО - они расположены рядом.

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    #Севастополь
  • Sergiy Vitalyovich
    А угадайтє, дєткі, у каво сегодня на ужин пєльмєшкі?
  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Кондрашка підара вхопив.
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