Ночью враг 4 раза бил по Никопольщине из артиллерии, над Днепропетровщиной силы ПВО уничтожили две ракеты. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ночью выпустили два десятка снарядов по Марганецкой и Мировской громадам, Никополю.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой ночью агрессор продолжил издеваться над Никопольщиной. Обстрелял район четыре раза. Из тяжелой артиллерии бил по Никополю, Мировской и Марганецкой громадам", - говорится в сообщении.

В Никополе в результате обстрелов уничтожено 1 хозяйственное сооружение, повреждено коммунальное предприятие, 5 жилых домов, 6 хозяйственных построек, солнечные панели, транспортное средство и линия электропередачи.

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