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БПЛА взорвался под российским Воронежом во время его осмотра росгвардейцами, - Baza. ФОТО

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Росвагордийцы осматривали упавший в Воронежской области неизвестный БПЛА, после чего он взорвался.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, утром 17 сентября местные жители обнаружили на 25-м километре трассы "Воронеж-Нововоронеж", на территории совхоза "Воронежский" неизвестный беспилотник. Вскоре на место прибыли взрывотехники Росгвардии. Когда они начали осматривать беспилотник, он взрывся" говорится в сообщении.

В результате взрыва никто не пострадал.

По словам очевидцев, БПЛА самолетного типа лежал недалеко от автобусной остановки.

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БПЛА взорвался под российским Воронежом во время его осмотра росгвардейцами, - Baza 01
БПЛА взорвался под российским Воронежом во время его осмотра росгвардейцами, - Baza 02

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  • Onufri Zagloba
    Постраждали лише кацапи, люди не постраждали.
  • Red_Sky_On
    Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Джерело: https://censor.net/ua/p3444043

    Дуже прикро...
  • Володимир 99c4a776
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