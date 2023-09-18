БПЛА взорвался под российским Воронежом во время его осмотра росгвардейцами, - Baza. ФОТО

Росвагордийцы осматривали упавший в Воронежской области неизвестный БПЛА, после чего он взорвался.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, утром 17 сентября местные жители обнаружили на 25-м километре трассы "Воронеж-Нововоронеж", на территории совхоза "Воронежский" неизвестный беспилотник. Вскоре на место прибыли взрывотехники Росгвардии. Когда они начали осматривать беспилотник, он взрывся" говорится в сообщении.

В результате взрыва никто не пострадал.

По словам очевидцев, БПЛА самолетного типа лежал недалеко от автобусной остановки.

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