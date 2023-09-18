Сутки на Донетчине: под огнем Угледар, Авдеевка, Красногоровка, Константиновка и Курахово. 1 человек погиб, 4 ранены. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территории Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Как отмечается, на Волновахском направлении повреждены хозяйственные постройки в Новоукраинке, 17 раз обстрелян Угледар.

"На Донецком направлении 2 человека ранены в Авдеевке. Под обстрелами Красногоровка и Константиновка Марьинской громады, Курахово и окрестности Очеретинской громады", - говорится в сообщении.

На Горловском направлении поврежден инфраструктурный объект в Торецкой громаде. В Дилиевке Константиновской громады повреждены 5 домов, в Часовоярской громаде - 1 многоэтажка.









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На Лисичанском направлении 1 человек погиб в Заречном Лиманской громады. В Северске повреждено нежилое сооружение.

Также сообщается, что за сутки россияне убили 1 жителя Донбасса, ранили еще 4.