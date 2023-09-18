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Часть беспилотника со взрывчаткой обнаружена в Болгарии, отправлена спецгруппа для его проверки, - Минобороны страны. ФОТО

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Болгария решила отправить спецгруппу для проверки беспилотника, обнаруженного на черноморском курорте страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, в эту ночь они обнаружили часть беспилотника с, вероятно, взрывчаткой, в районе причала в Тюленево, заявили в Минобороны страны. Военные проверят объект и после этого примут решение о месте его утилизации.

Часть беспилотника со взрывчаткой обнаружена в Болгарии, отправлена спецгруппа для его проверки, - Минобороны страны 01
Часть беспилотника со взрывчаткой обнаружена в Болгарии, отправлена спецгруппа для его проверки, - Минобороны страны 02

Отметим, что Тюленево – населенный пункт страны-члена НАТО Болгарии. Он расположен в 70 км от границы с Румынией.

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Ранее в этом месяце Румыния сообщила о двух случаях, когда на их территории были обнаружены фрагменты беспилотника.

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Топ комментарии

  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    Що без наслідків?Болгарія мало допомогла Україні?Так хочеться,щоб невинні люди постраждали?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    То вже ворушіться вже там, бо це стане закономірністю
  • Andrij Krup
    а НАТО все надеется что обойдется .....
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