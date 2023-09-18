Часть беспилотника со взрывчаткой обнаружена в Болгарии, отправлена спецгруппа для его проверки, - Минобороны страны. ФОТО

Болгария решила отправить спецгруппу для проверки беспилотника, обнаруженного на черноморском курорте страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отмечается, в эту ночь они обнаружили часть беспилотника с, вероятно, взрывчаткой, в районе причала в Тюленево, заявили в Минобороны страны. Военные проверят объект и после этого примут решение о месте его утилизации.





Отметим, что Тюленево – населенный пункт страны-члена НАТО Болгарии. Он расположен в 70 км от границы с Румынией.

Читайте: Румыния готова сбивать российские дроны в случае угрозы, – штаб обороны

Ранее в этом месяце Румыния сообщила о двух случаях, когда на их территории были обнаружены фрагменты беспилотника.