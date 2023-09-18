Выдавал себя за военного и шпионил за ВСУ: СБУ задержала российского агента в Днепре. ФОТОрепортаж

Корректировщик российских ударов, который предоставлял оккупантам разведданные, задержан в Днепре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Так, мужчина собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, задействованных в контрнаступлении на восточном фронте.

"Для маскировки разведывательно-подрывной деятельности злоумышленник перед выходом на задание переодевался в военную форму украинских защитников. В зоне особого внимания российского агента находились маршруты движения железнодорожных эшелонов с новейшей военной техникой, вооружением и боеприпасами Сил обороны".

Также он пытался обнаружить в районе областного центра боевые позиции украинского ПВО. Для сбора развединформации фигурант регулярно объезжал территорию города, где фотографировал украинские объекты", – говорится в сообщении.







Полученные данные он передавал "куратору" из ФСБ через мессенджер.

"За каждое выполненное задание вражеский приспешник получал от российской спецслужбы денежное вознаграждение. Чтобы скрыть каналы финансирования, агент ФСБ получал средства на банковскую карту с помощью криптовалютных операций.

По имеющимся данным, агентурные разведданные требовались оккупантам для планирования боевых операций и диверсий, направленных на замедление украинского контрнаступления в районах Угледара и Новоселки", - добавили в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали российского агента во время выполнения им задачи вблизи одного из стратегических объектов в Днепре. Во время обысков у фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами переписки с агрессором, а также патроны к автоматическому оружию.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

В Офисе генпрокурора отметили, что за "услуги" мужчина получал деньги - от 50 до 100 долларов США.

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