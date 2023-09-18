Третья ОШБр подняла флаг Украины в освобожденной Андреевке. ФОТОрепортаж

Третья отдельная штурмовая бригада подняла флаг Украины над Андреевкой Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Поселок, хоть и был освобожден бойцами 3 ОШБР, но теперь находится под постоянными обстрелами и попытками врага штурмовать его. Несмотря на это, поднять украинский флаг здесь было важно - это значит, что Андреевка полностью перешла под контроль ВСУ. Задачу выполнили бойцы 2-го" механизированного батальона", - говорится в сообщении.













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Как сообщалось, 15 сентября в Генштабе официально заявили, что вооруженные силы Украины во время штурмовых действий взяли под контроль Андреевку. Воины 3-й отдельной штурмовой бригады эту информацию подтвердили и заявили об уничтожении почти всей пехоты 72 ОМСБр рашистов. Пресс-офицер 3 ОШБр Александр Бородин также сообщал, что Андреевка полностью уничтожена, там негде установить флаг.

В свою очередь, бойцы 3 ОШБр рассказали подробности освобождения Андреевки. Также Цензор.НЕТ публиковал уникальные кадры ближнего боя с камерой GoPro.

Подробно об операции по освобождению Андреевки читайте в статье главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Блестящая победа украинских войск и разгром россиян в битве за Андреевку".