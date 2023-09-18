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Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

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В Херсонской области под ударами армии РФ находились учебное заведение, сельскохозяйственное предприятие и жилые кварталы, есть погибшие и раненые мирные жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Херсонской области.

Как отмечается, оккупанты ударили по объектам гражданской и критической инфраструктуры Бериславского и Херсонского районов из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, БПЛА и авиации. В результате атак по мирным жилым кварталам люди гибли в собственных жилищах и на улице.

"Под авиационными ударами противника находились Отрадокаменка, Николаевка, Берислав и Львовое. В результате взрывов управляемых бомб в Николаевке повреждены по меньшей мере 6 домов, в Бериславе повреждены 17 частных и 1 многоэтажный дом, в собственной квартире ранена 63-летняя женщина. Во Львовом было попадание в лицей, здание значительно повреждено", - говорится в сообщении.

Во время вражеских артиллерийских обстрелов Томиной Балки погиб 69-летний местный житель.

Оккупанты обстреляли Садовое, ранен работник полиции, угрозы его жизни нет.

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Также отмечается, что в Софиевке в результате вражеских артиллерийских обстрелов повреждено здание сельскохозяйственного предприятия и имущество: офисная техника, 5 служебных автомобилей, трактора, водонапорная башня и дизельный генератор.

В поле у села Максима Горького 48-летний водитель трактора наехал на вражеский взрывной предмет, вероятно, противотанковую мину. В результате взрыва мужчина получил тяжелые ранения и скончался в "скорой" по дороге в больницу. Также пострадал 26-летний агроном, находившийся в момент взрыва возле трактора. У пострадавшего минно-взрывная травма, ранение грудной клетки, лица и руки, угрозы его жизни нет.

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Полиция призывает граждан быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать правила минной безопасности, не проводить сельскохозяйственные работы на полях, не обследованных пиротехническими группами и где есть предупредительные знаки.

Из реактивных систем залпового огня и артиллерии русская армия вела огонь с левого берега Днепра по освобожденному Херсону. Пострадали жилые кварталы в нескольких районах и объекты жизнеобеспечения города, иногда возникали пожары. Ночью под вражеским обстрелом находились прибрежные кварталы Херсона, снаряд попал в частный дом, внутри погиб 62-летний мужчина. Также в результате попадания снаряда в другой частный дом травмирован 55-летний мужчина.

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