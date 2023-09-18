Последствия атаки беспилотников по Снигиревке Николаевской области: повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

18 сентября 2023 года в 02:25 часов оккупанты атаковали беспилотными летательными аппаратами город Снигиревка Баштанского района Николаевской области.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Враг атаковал Снигиревку дронами, выпущенными по двум направлениям (Приморско-Ахтарск – РФ и мыс Чауда – ВОТ Крым).

"В результате атаки врага многочисленным повреждениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.





