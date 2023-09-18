Последствия атаки беспилотников по Снигиревке Николаевской области: повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж
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18 сентября 2023 года в 02:25 часов оккупанты атаковали беспилотными летательными аппаратами город Снигиревка Баштанского района Николаевской области.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Враг атаковал Снигиревку дронами, выпущенными по двум направлениям (Приморско-Ахтарск – РФ и мыс Чауда – ВОТ Крым).
"В результате атаки врага многочисленным повреждениям подверглись объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.