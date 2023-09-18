В Сенате Италии работает россиянка Осипова, поддерживающая вторжение РФ в Украину. ФОТО

Россиянка Ирина Осипова, открыто поддерживающая войну против Украины и диктаторский режим Путина, получила должность "помощника парламента" в Сенате Италии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Отмечается, что Осипова будет отвечать за базы данных, классификацию и архивацию корреспонденции в Верхней палате парламента Италии, в перечень ее обязанностей будут также входить административные и бухгалтерские функции. Она будет иметь доступ к досье по всем важным вопросам.

По словам главы комиссии при Сенате Паолы Бинетти, Ирина Осипова получила работу "исключительно благодаря своим личным способностям". Отмечается, что во время экзаменов Осипову не спрашивали о политических взглядах, однако процедура сдачи экзаменов этого не предусматривает.

На вопрос журналистов о возможности трудоустройства в Сенате людей, поддерживающих войну в Украине, Бинетти ответила, что "государственному должностному лицу не будет позволено распространять пропаганду".

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Известно, что Ирина Осипова родилась в Москве в 1988 году и имеет двойное гражданство – русское и итальянское. Ее отец Олег Осипов – бывший глава представительства "Россотрудничества" в Италии и первый руководитель "Русского дома" в Риме.

Известно, что Осипова выходила на акции протеста после применения санкций в Россию из-за аннексии Крыма 2014 года.

Итальянцы уже создали петицию, чтобы россиянку Ирину Осипову не допустили к работе в Сенате Италии. Однако петиция пока не собрала нужное количество голосов.