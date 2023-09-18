Враг обстрелял Авдеевку и окрестности Торецка, есть жертвы, повреждены дома. ФОТОрепортаж
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18 сентября 2023 г. в 07:30 оккупационные войска РФ обстреляли пгт Пивничное г. Торецка Донецкой области, вероятно из артиллерии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, от разрыва вражеского снаряда погиб мужчина, который ехал на велосипеде. Другой местный житель во время атаки находился на улице и получил осколочное ранение грудной клетки.
"В 11:45 российские военные нанесли авиаракетный удар по г. Авдеевке. От попадания боеприпаса в частный сектор во дворе домовладения погибла женщина", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов в населенных пунктах разрушены частные дома и поврежден автомобиль.
Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по фиксации военных преступлений РФ против мирного населения Донбасса.