Враг обстрелял Авдеевку и окрестности Торецка, есть жертвы, повреждены дома. ФОТОрепортаж

18 сентября 2023 г. в 07:30 оккупационные войска РФ обстреляли пгт Пивничное г. Торецка Донецкой области, вероятно из артиллерии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, от разрыва вражеского снаряда погиб мужчина, который ехал на велосипеде. Другой местный житель во время атаки находился на улице и получил осколочное ранение грудной клетки.

"В 11:45 российские военные нанесли авиаракетный удар по г. Авдеевке. От попадания боеприпаса в частный сектор во дворе домовладения погибла женщина", - говорится в сообщении.

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В результате обстрелов в населенных пунктах разрушены частные дома и поврежден автомобиль.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по фиксации военных преступлений РФ против мирного населения Донбасса.