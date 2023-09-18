Еще двоих украинских детей вернули с оккупированной территории, - Лубинец. ФОТО

Украине удалось вывезти с временно оккупированной территории еще двоих детей.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно мы помогли вернуться еще двум детям из ТОТ! Это двое братьев - 13-летний Кирилл и 4-летний Сергей. Их мама обратилась в Офис Омбудсмана лично с просьбой помочь вывезти детей на подконтрольную территорию Украины. Мы проработали обращение и получили положительный результат" , – отметил он.

По словам Лубинца, дети также посетили Центр защиты прав ребенка.

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"Кирилл, находясь в Центре, нарисовал на доске флаг Украины и сказал, что очень любит свою страну. Такой патриотизм маленьких граждан восхищает!", - добавляет чиновник.