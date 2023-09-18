Разбрасывал саморезы для замедления колонн ВСУ во время боев за Лиман: Предателя приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ. ФОТО

Человека, пытавшегося усложнить передвижение подразделений ВСУ во время боев за Лиман в Донецкой области, приговорили к 15 годам заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Мужчину задержали в Лимане во время стабилизационных мероприятий в начале июня этого года.

Оккупанты дистанционно привлекли его к сотрудничеству. По указанию рашистов он пытался усложнить передвижение подразделений ВСУ во время боев за Лиман.

"Для этого он скрыто разбрасывал саморезы на дорогах города, по которым двигались колонны автомобилей украинских защитников. Кроме того, злоумышленник собирал разведданные о дислокации блокпостов Сил обороны и объектов Укрзализныци. Полученную информацию он передавал своему "связному" – наводчику танковой роты российской тактической группы "Купол", с которым раньше учился в школе.

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Связь поддерживали в запрещенной соцсети "Одноклассники", - говорится в сообщении.

В ходе обыска у него изъят мобильный телефон, который он использовал в подрывной деятельности в пользу РФ.

На основании собранных доказательств суд признал приспешника агрессора виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд назначил ему 15 лет тюремного заключения.

По данным Офиса Генпрокурора, мужчина во время допросов признался, что специально разбрасывал по дорогам саморезы, чтобы пробить шины автомобилей украинских защитников. За такую "приверженность" оккупационная администрация назначила его обычным кладовщиком одного из местных складов.

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