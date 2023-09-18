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Выписка с диагнозом "туберкулез" за $1,5 тыс.: разоблачена глава врачебной комиссии в Одессе. ФОТО

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Председателю врачебной консультативной комиссии одного из медицинских учреждений Одессы доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды и служебном подлоге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора. 

Также сообщено о подозрении двум сообщникам председателя комиссии, через которых она получала неправомерную выгоду от военнообязанных граждан Украины.

По данным следствия, подозреваемая организовала схему получения взяток за изготовление выписок из медицинской карты амбулаторного больного с указанием фиктивного диагноза, что позволяло избежать призыва на военную службу во время мобилизации.

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"За 1500 долларов США "больные" получали выписку с диагнозом - туберкулез. В дальнейшем эти медицинские справки передавались ТЦК, на основании чего мужчин признавали непригоднымы к военной службе", - говорится в сообщении.

Выписка с диагнозом туберкулез за $1,5 тыс.: разоблачена глава врачебной комиссии в Одессе 01
Выписка с диагнозом туберкулез за $1,5 тыс.: разоблачена глава врачебной комиссии в Одессе 02

Сейчас решаются вопросы по избранию меры пресечения подозреваемым и отстранению от занимаемой должности медработницы.

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Топ комментарии

  • Liya d21d54a3
    Ще ніхто за демпінг не написав
  • Олег Каз
    От як буває...
    За свої ж гроші - отримати тубер...
  • Анатолий К 65c6a92d
    Ось таку корупцію у всіх органах влади, навчальних, лікувальних закладах, підприємствах, ТЦК, військово-цивільних адміністраціях і особливо в міністрерстві оборони розвели "слуги" і "риги" під керівництвом і покровом свого боса - Боневтіка.
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