Выписка с диагнозом "туберкулез" за $1,5 тыс.: разоблачена глава врачебной комиссии в Одессе. ФОТО

Председателю врачебной консультативной комиссии одного из медицинских учреждений Одессы доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды и служебном подлоге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Также сообщено о подозрении двум сообщникам председателя комиссии, через которых она получала неправомерную выгоду от военнообязанных граждан Украины.

По данным следствия, подозреваемая организовала схему получения взяток за изготовление выписок из медицинской карты амбулаторного больного с указанием фиктивного диагноза, что позволяло избежать призыва на военную службу во время мобилизации.

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"За 1500 долларов США "больные" получали выписку с диагнозом - туберкулез. В дальнейшем эти медицинские справки передавались ТЦК, на основании чего мужчин признавали непригоднымы к военной службе", - говорится в сообщении.





Сейчас решаются вопросы по избранию меры пресечения подозреваемым и отстранению от занимаемой должности медработницы.