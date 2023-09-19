На Херсонщине саперы перед разминированием обследуют территории с помощью дронов. ФОТОрепортаж

Перед разминированием деоккупированной Херсонщины саперы осуществляют техническое обследование территорий с использованием современных дронов, переданных датскими партнерами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны.

"С помощью "птички" военнослужащие сканируют загрязненные территории - земли с/х назначения и обнаруживают магнитные аномалии. Составленные карты с координатами подозрительных мест саперы-разведчики передают в группы разминирования", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, через 2 недели с помощью дрона было обследовано:

около 600 га территорий земель сельскохозяйственного назначения;

обнаружено более полутора тысяч магнитных аномалий;

обследовано 142 коридора площадью более 90 га.

"Современное техническое оборудование дает возможность саперам дистанционно сканировать территории на земле, на воде и под водой, определять места, где расположены взрывоопасные предметы, а также другие объекты, несущие риск жизни людей и требующие особого внимания и тщательной работы по разминированию" , – добавили в Минобороны.

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