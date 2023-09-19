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Зеленский посетил украинских военных, проходящих лечение и реабилитацию в США. ФОТОрепортаж

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Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с тяжелоранеными украинскими военными, которые проходят лечение и реабилитацию в Университетской больнице Статен-Айленда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, в этой больнице находятся девять военнослужащих из Украины, лишившихся конечностей.

Зеленский пообщался с персоналом больницы и военными. По его словам, руководитель медицинского учреждения признался ему, что "никогда не видел людей, которые так сильно хотели бы вернуться домой", как украинские военные.

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Зеленский посетил украинских военных, проходящих лечение и реабилитацию в США 01

"Мы будем вас ждать, чтобы победить врага, - сказал президент, обращаясь к бойцам. - Выздоравливайте, возвращайтесь, победим!"

Глава государства также вручил награды военным и руководству и персоналу больницы, который занимается ранеными, в том числе занимается протезированием.

Зеленский посетил украинских военных, проходящих лечение и реабилитацию в США 02
Зеленский посетил украинских военных, проходящих лечение и реабилитацию в США 03

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Зеленский посетил украинских военных, проходящих лечение и реабилитацию в США 04
Зеленский посетил украинских военных, проходящих лечение и реабилитацию в США 05
Зеленский посетил украинских военных, проходящих лечение и реабилитацию в США 06
Зеленский посетил украинских военных, проходящих лечение и реабилитацию в США 07

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    Home >Politicians >Zelensky
    Volodymyr Zelensky President of Ukraine
    OverviewNet Worth
    Last Updated : 18 September 2023
    Zelensky Net Worth 2023: Political Career Income Home Net Worth, Biography, Husband, height, weight, and many more details. Zelensky is a President of Ukraine who has a net worth of $596 million in 2023.

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    Date Of Birth25 January 1978
    Age45 years
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