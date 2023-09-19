Сутки на Донетчине: под огнем Славянск, Авдеевка, Красногоровка и Константиновка. Угледар подвергся авиаудару. Есть жертвы. ФОТОрепортаж

Враг продолжает наносить удары по территории Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Как отмечается, в полночь россияне нанесли удар по Славянской громаде - повредили общежитие, без жертв.

На Волновахском направлении в Богатыре Великоновоселковской громады ранен 1 человек, повреждено фермерское хозяйство. Угледар подвергся авиаудару и 31 артобстрелу, Максимовка обстреляна из "Градов".

"На Донецком направлении 1 человек погиб в Авдеевке, 1 человек ранен в Курахово. Повреждены 2 дома в Новоселовке Первой Очеретинской громады. В Марьинской громаде под огнем Красногоровка, Константиновка и Катериновка", - говорится в сообщении.

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На Горловском направлении в Пивничном Торецкой громады 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено 3 дома; еще 2 дома повреждены в Дружбе. В Часовоярской громаде повреждены 4 дома и хозяйственное здание.

На Лисичанском направлении 1 человек ранен в Торском Лиманской громады. В Северске под обстрелами две улицы.

Также отмечается, что за сутки россияне убили 2 жителей Донетчины, ранили еще 4.