Рашисты обстреляли троллейбус в Херсоне, погиб полицейский, ранения получили 2 человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска обстреляли троллейбус в Херсоне, ранены двое мужчин.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

В результате обстрела ранения получили двое пассажиров - мужчины, 33 и 57 лет. Их госпитализировали в больницу. Пострадавших обследуют и оказывают медицинскую помощь.

Глава МВА Роман Мрочко заявил, что в результате обстрела погиб находившийся рядом старший сержант полиции.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что погиб 49-летний сержант полиции.

"Также в результате вражеского попадания загорелось складское здание. Спасатели тушат пожар площадью около 1000 кв.м", - отметил министр.

Читайте: Россияне обстреляли Херсон: травмирован мужчина