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Оккупанты за сутки нанесли 107 ударов по населенным пунктам Запорожья. ФОТОрепортаж

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За прошедшие сутки 18 сентября враг нанес 107 ударов по Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает Цензор.НЕТ.

87 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Заречного, Зализничного, Левадного, Полтавки, Чаривного, Ольговского, Луговского, Степногорска, Лобкового и других прифронтовых населенных пунктов.

Зафиксировано 6 авиаударов по Орехову и Работино, РСЗО-обстрелы Новодаровки и Плавней. Также враг атаковал 12 БПЛА Гуляйполе, Щербаки, Новодаровку, Малиновку, Каменское, Малые Щербаки и Плавни", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных сооружений и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

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Оккупанты за сутки нанесли 107 ударов по населенным пунктам Запорожья 01
Оккупанты за сутки нанесли 107 ударов по населенным пунктам Запорожья 02
Оккупанты за сутки нанесли 107 ударов по населенным пунктам Запорожья 03

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