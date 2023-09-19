Оккупанты за сутки нанесли 107 ударов по населенным пунктам Запорожья. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки 18 сентября враг нанес 107 ударов по Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает Цензор.НЕТ.

87 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Заречного, Зализничного, Левадного, Полтавки, Чаривного, Ольговского, Луговского, Степногорска, Лобкового и других прифронтовых населенных пунктов.

Зафиксировано 6 авиаударов по Орехову и Работино, РСЗО-обстрелы Новодаровки и Плавней. Также враг атаковал 12 БПЛА Гуляйполе, Щербаки, Новодаровку, Малиновку, Каменское, Малые Щербаки и Плавни", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных сооружений и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

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