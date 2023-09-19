Полицейский Андрей Тарчинский погиб при обстреле Херсона. Он был миротворцем и прошел Иловайский ад, - Нацполиция. ФОТО

В Херсоне в результате российских обстрелов погиб сотрудник полиции Андрей Тарчинский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Херсонской области.

Как отмечается, сегодня утром в Херсоне российские войска нанесли удар со ствольной артиллерии по мирным жителям, попали в троллейбус с пассажирами, два человека получили ранения.

"К сожалению, погиб полицейский реагирования патрульной полиции сектора полицейской деятельности на воде Херсонского РУП ГУНП в Херсонской области находившийся неподалеку старший сержант полиции Андрей Тарчинский. Полицейскому было 49 лет", - говорится в сообщении.

"Андрей был миротворцем в Боснии и Герцеговине, в Косово, а после аннексии Крыма в 2014 году добровольцем записался в роту патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" и сразу попал в Иловайский котел. Вместе с побратимами прошел Иловайский ад. Когда спасал бойцов, сам был тяжело ранен, но вышел из вражеского окружения. В мирной жизни Андрей остался человеком с большим благородным сердцем, готовым к самопожертвованию ради других. Гибель Андрея Тарчинского - тяжелая и болезненная утрата для всей полиции Херсонщины", - добавляют в департаменте коммуникаций Нацполиции.

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