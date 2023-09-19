Минобороны допустило к эксплуатации еще два тактических пулеметных комплекса. ФОТОрепортаж
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Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в войсках еще два тактических пулеметных комплекса.
Об этом Минобороны сообщило в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
К эксплуатации допущен тактический комплекс до 7,62-мм пулеметов ПКМ и MG42 емкостью 500 патронов РБПП-500 и тактический пулеметный комплект "Хищник".
"Хищник" предназначен для размещения и непрерывной подачи пулеметных лент, снаряженных патронами калибра 7,62 на 54 мм к пулеметам типа ПК (ПКМ), а тактический комплекс РБПП-500 – в том числе и калибра 7,62 на 51 мм к пулемету. MG42", - говорится в сообщении.
Как отмечается, оба комплекса доказали свою надежность и эффективность после успешно пройденных испытаний.
Крім того, в Міноборони повідомили, що завдяки діяльності Акселератора Міноборони процедуру допуску до експлуатації розробок пришвидшено до 45 днів.