Минобороны допустило к эксплуатации еще два тактических пулеметных комплекса. ФОТОрепортаж

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации в войсках еще два тактических пулеметных комплекса.

Об этом Минобороны сообщило в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

К эксплуатации допущен тактический комплекс до 7,62-мм пулеметов ПКМ и MG42 емкостью 500 патронов РБПП-500 и тактический пулеметный комплект "Хищник".

"Хищник" предназначен для размещения и непрерывной подачи пулеметных лент, снаряженных патронами калибра 7,62 на 54 мм к пулеметам типа ПК (ПКМ), а тактический комплекс РБПП-500 – в том числе и калибра 7,62 на 51 мм к пулемету. MG42", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, оба комплекса доказали свою надежность и эффективность после успешно пройденных испытаний.

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Крім того, в Міноборони повідомили, що завдяки діяльності Акселератора Міноборони процедуру допуску до експлуатації розробок пришвидшено до 45 днів.