Оккупанты атаковали предприятие в Торецке, ранены четыре женщины. ФОТО

Враг продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Донбасса. 28 ноября россияне нанесли авиаудар по территории предприятия в Торецке. Ранения получили четыре работницы.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"28 ноября 2023 года, в 10:50, военные РФ нанесли очередной авиаудар по г. Торецку. На этот раз они попали по территории предприятия.

Во время обстрела получили ранения 4 работницы, которые находились в одной из мастерских. Пострадавшие в возрасте 35, 43, 52 и 54 лет доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что взрывом повреждены промышленные здания.