Последствия российских обстрелов Херсонщины: уничтожено админздание, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли два населенных пункта Бериславского района Херсонской области.

Как передает Цензор.НЕТ, в Херсонской ОВА показали последствия обстрелов оккупантами населенных пунктов Дудчаны и Змиевка.

На фото – два населенных пункта Бериславского района после российских обстрелов. В Дудчанах вражеским огнем повреждены жилые дома. В больницу доставили раненую 64-летнюю женщину.

В Змиевке оккупанты уничтожили административное здание, а также разбили дома местных", - говорится в сообщении.

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