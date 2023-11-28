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В Харьковской области водитель совершил наезд на двух военных, оба погибли. ФОТОрепортаж

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В Харьковской области водитель Subaru Forester совершил наезд на двух военнослужащих. Один пострадавший погиб на месте ДТП, второй скончался в больнице спустя несколько дней после аварии.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло 22 ноября около 20:00 на районном перекрестке автодороги "Дергачи-Золочев" с поселком Первомайское Золочевского ОТГ.

Водитель Subaru Forester, двигаясь в сторону Золочева, наехал на военнослужащих, стоявших на обочине перед припаркованным автомобилем Volkswagen Golf. После совершения ДТП водитель скрылся с места, не оказав помощи пострадавшим. Один пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП, второй с тяжелыми травмами был госпитализирован. Через несколько дней, не приходя в сознание, он скончался в больнице", - говорится в сообщении.

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Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 29-летний мужчина, который несколько дней скрывался. Сейчас он задержан. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

Мужчине сообщено о подозрении по ч.3 ст.135 (оставление в опасности) и ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

В Харьковской области водитель совершил наезд на двух военных, оба погибли 01
В Харьковской области водитель совершил наезд на двух военных, оба погибли 02
В Харьковской области водитель совершил наезд на двух военных, оба погибли 03
В Харьковской области водитель совершил наезд на двух военных, оба погибли 04

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Вбив двох людей та втік-загрожує лише до 10-ти років і то не факт...Яке "досконале" кримінальне законодавство...
  • vujko
    Знову якийсь мажорчик, ніяких натяків на особу. Значить будуть відмазувать.
  • valentyna 7f6f0f14
    Військові на вагу золота. Що ж ви робите, дорожні убивці
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