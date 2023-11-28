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На Закарпатье разоблачен "семейный бизнес" по незаконной переправке лиц через границу, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

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На Закарпатье пограничники совместно с правоохранителями остановили "семейный бизнес" по незаконной переправке лиц через границу. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 10 лет.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленников задержали при получении ими "выплат" от двух мужчин, которых планировали переправить в Румынию.

"Женщина и ее сын получали от "клиентов" от $1500 до $2000. В услуги входили временное жилье, транспорт, сопровождение к границе и инструктаж. У фигурантов изъяли автомобиль, деньги, 4 телефона и паспорта граждан Украины и Венгрии на имя переправителей" , – говорится в сообщении.

Фигурантам доложено о подозрении, им грозит лишение свободы до 10 лет.

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На Закарпатье разоблачен семейный бизнес по незаконной переправке лиц через границу, - Госпогранслужба 01
На Закарпатье разоблачен семейный бизнес по незаконной переправке лиц через границу, - Госпогранслужба 02
На Закарпатье разоблачен семейный бизнес по незаконной переправке лиц через границу, - Госпогранслужба 03

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Топ комментарии

  • Beta Human
    Ціни досить низькі, - це недобросовістна конкуренція по відношенню до погранців.
  • Serhiy Tokolov
    1,5÷2 тисячі за можливість втечі з найсоціальнішої країни світу?
    Це навіть не демпінг, це благодійництво.
  • Random User
    ТЦК з ДПСУ конкурентів прибирають, а то демпінгують і конкуренцію створюють. Все для того, щоб вільні люди вільної країни звертались виключно до них у питанні виїзду
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