Россияне за сутки нанесли удары по 26 населенным пунктам Запорожской области, один человек погиб, 4 человека получили ранения. ФОТО
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
"111 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Белогорья, Затишья, Новоселовки, Чаривного, Новоандреевки, Степногорска, Каменского, Пятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых городов и сел", - говорится в сообщении.
В результате 2 ракетных ударов по Запорожью пострадали 25-летняя женщина и 39-летний мужчина. Оккупанты также совершили 30 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданиловке, Новодаровке, Малиновке, Малой Токмачке, Левадном, Полтавке и Малым Щербакам, 8 РСЗО-обстрелов Зализнычного, Малой Токмачки, Верхней Терсы и Работино.
28 ноября около 11.10 рашисты атаковали Степногорск дроном-камикадзе. В результате атаки погибла 67-летняя жительница, еще два человека получили ранения. Также повреждены 2 грузовых автомобиля.