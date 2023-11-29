Обстрелы Донетчины: под огнем - Новоукраинка, Торецк, Константиновка и Нью-Йорк. Ранены 7 человек. ФОТОрепортаж

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

Как отмечается, на Волновахском направлении обстреляна Новоукраинка Угледарской громады - без жертв.

На Донецком направлении под огнем Кураховка и окрестности Петровки Селидовской громады.

"На Горловском направлении в Торецкой громаде под обстрелами Торецк, Северное, Нью-Йорк, Дружба и Щербиновка. В громаде ранены 7 человек: 5 - в Торецке и 2 - в Северном; повреждено 12 домов и 5 объектов инфраструктуры. В Константиновке повреждены 3 дома и гараж, в Ижевке - 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 2 дома и промышленное здание. В Соледарской громаде обстреляны Раздолевка, Васюковка и Миньковка", - говорится в сообщении.

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На Лисичанском направлении под обстрелами Сиверск – информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

По данным ОВА, в течение суток россияне ранили 7 жителей Донетчины.