Задержан блогер, который в TikTok "сливал" работу ПВО во время дроновой атаки РФ на Одессу, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила злоумышленника, незаконно распространившего информацию о массированной воздушной атаке РФ на Одессу в ночь на 5 ноября 2023 года. Фигурант снял на камеру мобильного телефона работу украинской противовоздушной обороны и разместил соответствующие медиафайлы на своей странице в TikTok.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В описании под этим видео он указал точное время и место съемки. Уже через считанные минуты медиа попало к рекомендациям многих пользователей соцсети, среди которых были представители спецслужб РФ.

Полученную таким образом информацию оккупанты могли использовать для корректировки повторных ударов по городу с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа "Шахед", - говорится в сообщении.

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Сотрудники СБУ установили личность и местонахождение фигуранта и задержали его.

По данным следствия, злоумышленником оказался 35-летний одессит, ранее отбывавший наказание за кражу и ограбление.

Во время обысков в его доме обнаружен мобильный телефон, который он использовал для незаконной съемки и распространения видео о боевой работе Сил обороны.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения – содержании под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.