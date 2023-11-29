Бандиты пытались захватить в Киеве парковочный бизнес. Их разоблачили. ФОТОрепортаж
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Бандиты посягали на шесть парковок в Киеве. Они потребовали у представителей двух обществ передать им права на бизнес. При этом угрожали физическим насилием и запугивали расправой.
"Путем угроз им удалось завладеть правом пользования парковками и беспрепятственно собирать с автовладельцев оплату за парковку. Ущерб, нанесенный предпринимателям, составляет более 1 млн грн", - рассказали в Офисе генпрокурора.
В ходе обыска у руководителя и четырех членов преступной организации изъяли оружие и боеприпасы, деньги, черновые записи и другие вещественные доказательства.
Их задержали и отправили под домашний арест. Прокуратура обжалует эту меру пресечения и добивается, чтобы подозреваемые оказались за решеткой.